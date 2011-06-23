Баррозу, Ромпей и Мартенс обвинили украинскую власть в авторитаризме

Авторитарные действия украинской власти могут подорвать европейские устремления Украины.

Об этом идет речь в декларации относительно Украины Президентства Европейской народной партии, сообщает «Украинская правда».

«Мы выражаем нашу глубокую обеспокоенность серьезным ухудшением ситуации в Украине в плане непрерывного злоупотребления системой криминального правосудия в политических целях», - говорится в декларации.

Также в ЕНП обеспокоены "системным посягательством на верховенство права с помощью политических мотивированных преследований бывших членов правительства, в первую очередь, лидера оппозиции, бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, активистов гражданского общества и СМИ".

"Невзирая на многочисленные публичные заявления президента ЕНП и нашей политической Ассамблеи, а также резолюции Европарламента и ПАСЕ, Президент Виктор ЯНУКОВИЧ и украинская власть продолжают их игнорировать и пытаются откупиться, на словах обещая исправить ситуацию", - отмечается в документе.

"Подобные действия украинской власти являются авторитарными по своей природе, поскольку они не основываются на верховенстве права и демократических принципах", - заявили в ЕНП.

«Если это не прекратится, в дальнейшем данные негативные тенденции повлияют на международный имидж Украины и могут серьезно подорвать европейские устремления Украины», - подчеркивается в документе.

В ЕНП также «понимают и поддерживают» принятое Ю.ТИМОШЕНКО решение обратиться в Европейский суд по правам человека.

«Мы снова призываем украинскую власть прекратить все политически мотивированные преследования и выборочное применение системы криминального правосудия относительно оппозиции», - говорится в декларации.

«Мы хотели бы напомнить Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ о его личной ответственности за соблюдение правил закона, демократии и защиты прав человека в Украине», - отметили в ЕНП.

Президентство является исполнительным органом ЕНП, в состав которого входят непосредственно президент партии Вилферд МАРТЕНС, президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ, президент Совета ЕС Херман Ван РОМПЕЙ и другие чиновники ЕС.

Как известно, партия "Батькивщина" является наблюдателем в ЕНП.