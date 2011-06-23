Близнюк заявляет, что кресло в Кабмине ему пока не предлагали

Председатель Донецкой областной государственной администрации Анатолий БЛИЗНЮК заявляет, что ему не поступали предложения из Киева о назначении на должность вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ.

Об этом сообщают «Комментарии», которым удалось связаться с губернатором, находящимся сейчас в отпуске. В частности, А.БЛИЗНЮК отказался комментировать информацию СМИ о его предполагаемом назначении, подчеркнув, что не получал таких предложений.

«Я думаю, что комментировать эту информацию незачем. Я в отпуске, а там есть, кому принимать решения. Поэтому, какие будут приняты решения, так мы и будем работать. Никаких предложений на этот счет мне не поступало», - сказал губернатор. При этом он добавил: «Мы ж работаем для того, чтобы обеспечить задачи, которые ставит Президент. Вот Президент поставит задачи - будем работать».

В пресс-службе Донецкой ОГА корреспонденту УНИАН лишь подтвердили, что А. БЛИЗНЮК в настоящее время находится в очередном отпуске, также, как и его пресс-секретарь Ирина ТАРАНОВА.

На вопрос о том, насколько достоверна информация «источника из облгосадминистрации», на который ссылается Интернет-издание «Остров», о переходе губернатора на работу в Киев, решенным якобы уже на 95%, в пресс-службе ОГА ответили: «Это неизвестный источник. А в облгосадминистрации такой информации нет».

В своем блоге А.БЛИЗНЮК сделал последнюю запись 10 июня, где тогда написал: «Как и каждому человеку, мне иногда хочется отдохнуть. Президент согласовал мне отпуск, так что встретимся после первого июля. До встречи!».