Мирослава Гонгадзе требует с Пукача 500 тысяч за моральный ущерб

Вдова журналиста Георгия Гонгадзе Мирослава ГОНГАДЗЕ просит суд взыскать с экс-генерала МВД Украины Алексея ПУКАЧА 500 тыс. грн. морального ущерба.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий гражданский иск от ее имени заявила во время сегодняшнего заседания по делу А.ПУКАЧА адвокат М.ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

Комментируя журналистам ход событий во время предыдущего рассмотрения дела, В.ТЕЛИЧЕНКО сказала, что «мы имеем абсолютно нерешенную историю с Кравченко (бывший министр МВД Украины – УНИАН) из-за абсолютно неграмотного следствия - Кравченко остался то ли с открытым уголовным делом, то ли с закрытым уголовным делом, потому что следователи не предоставили соответствующее представление. Я не представляю, как суд будет это рассматривать. Очевидно, это делается для того, чтобы не устанавливать роль Кравченко в этом деле».

По словам адвоката, ей также не понятно, почему суд не отреагировал на то, что А.ПУКАЧ сейчас находится в так называемом СИЗО СБУ, а не в Киевском следственном изоляторе, где обычно должны содержаться такие лица.

Обращая внимание на то, что суд решил проводить заседание по делу А.ПУКАЧА в закрытом режиме, В.ТЕЛИЧЕНКО допустила, что это делается, наверное, для того, чтобы не было видно нарушений, которые в немалом количестве были допущены следователями во время досудебного следствия.

В то же время В.ТЕЛИЧЕНКО отметила: «Я буду возвращаться в судебных заседаниях к вопросу открытости процесса».

«Какая государственная тайна есть в убийстве журналиста, какая государственная тайна может быть в заказе убийства одним должностным лицом другому?», - задала риторический вопрос В.ТЕЛИЧЕНКО.

Вместе с тем она отметила, что намерена уделить внимание во время судебного следствия и вопросу завладения А.ПУКАЧЕМ квартирой, которую он бесплатно получил в свое время от Киевской городской администрации.

Как сообщал УНИАН, сегодня Печерский районный суд Киева назначил к рассмотрению по существу в закрытом режиме уголовное дело по обвинению экс-генерала МВД Украины А.ПУКАЧА в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Рассмотрение дела должно начаться 7 июля в 10.00.