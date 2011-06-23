Землю иностранцам продавать не будут, но в аренду дадут?

В 2011 году в Украине не будет квот на продажу зерна. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ в рамках бизнес-форума в Париже "Украинские встречи-2011», сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

«В этом году в Украине не будет никаких квот на продажу зерна. Рынок будет свободным», - подчеркнул он.

Говоря о перспективах развития сельского хозяйства в Украине, вице-премьер-министр отметил, что уже в сентябре-октябре 2011 года ожидается принятие закона «О земле», который будет запрещать продажу земли иностранцам. «Вместе с тем не исключена возможность предоставления земельных ресурсов в аренду иностранным инвесторам на срок до 50 лет», - сказал Б. КОЛЕСНИКОВ.

Напомним, Верховная Рада Украины 19 мая т.г. приняла Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и утверждении ставок вывозной (экспортной) пошлины на некоторые виды зерновых культур». Законом вводится до конца года вывозная пошлина от 9 до 14% на зерновые культуры.

Украинские аграрные организации 24 мая т.г. обратились с открытым обращением к Президенту Украины В.ЯНУКОВИЧУ с просьбой ветировать введение экспортных пошлин на зерно. "По подсчетам экспертов, если данный закон вступит в силу, то крестьяне в ценах, которые сложились на текущий момент, потеряют по крайней мере 6 млрд. грн.", - заявил президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид КОЗАЧЕНКО.