Защита Кучмы о пленках Мельниченко: они подвергались монтажу, и мы это докажем

Генеральная прокуратура Украины обязана исполнить объявленное сегодня решение суда и возобновить уголовное дело против экс-майора Управления Госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сегодня после завершения судебного заседания заявил адвокат бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ Виктор ПЕТРУНЕНКО.

«Прокуратура обязана возобновить дело, установить все обстоятельства... и только тогда прокуратура должна решить, есть ли в действиях МЕЛЬНИЧЕНКО состав преступления, или нет», - сказал В.ПЕТРУНЕНКО.

В то же время он опроверг заявления Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, что судебное решение является давлением на него.

«Никакого давления решение суда не может оказать. Господин МЕЛЬНИЧЕНКО выдумывает несусветные вещи. То, что говорит господин МЕЛЬНИЧЕНКО, не нужно даже слушать», - сказал адвокат, подчеркнув, что решение суда абсолютно законно, и у суда не было другого выхода, как отменить постановление экс-генпрокурора Святослава ПИСКУНА, которое само по себе было «за пределами закона».

«Странно, как оно существовало столько лет», - добавил он.

Также В.ПЕТРУНЕНКО заметил, что защита Л.КУЧМЫ считает, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО необходимо привлекать к ответственности, поскольку в его действиях «есть все признаки преступления».

Вместе с тем В.ПЕТРУНЕНКО считает, что С.ПИСКУНУ вряд ли нужно отвечать за закрытие уголовного дела против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, поскольку тот сам признал, что в свое время такие действия делались им под давлением и были «политически мотивированными».

В то же время В.ПЕТРУНЕНКО отметил, что «пленки МЕЛЬНИЧЕНКО», которые приобщены к материалам уголовного дела, возбужденного в отношении Л.КУЧМЫ в качестве вещественного доказательства находятся за пределами закона.

«Они подвергались монтажу, и мы это доведем в суде», - заверил адвокат.

Отвечая на вопрос, почему его подзащитный раньше не обжаловал постановление о закрытии уголовного дела против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, В.ПЕТРУНЕНКО заметил, что после того, как против Л.КУЧМЫ было возбуждено уголовное дело, это постановление стало прямо задевать его интересы.

Как сообщалось, против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в 2001 и 2004 годах возбуждалось уголовное дело по подозрению в превышении служебных полномочий, разглашению государственной тайны, а также по факту фальсификации доказательств.

1 марта 2005 года оно было закрыто. В постановлении генерального прокурора действия Н.МЕЛЬНИЧЕНКО признавались как обусловленные острой потребностью (предотвращением совершения преступлений).

1 июня 2011 года Л.КУЧМА обратился в Генпрокуратуру с просьбой возобновить дело в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Позже Л.КУЧМА также направил в Печерский райсуд Киева жалобу на постановление генпрокурора о закрытии дела против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, требуя признать его незаконным и отменить.

Сегодня, 23 июня, суд отменил постановление о закрытии уголовного дела против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.