Луценко: милиционеров завезли, чтобы Ющенко их наградил, а я должен сесть?

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО просит суд допросить в качестве свидетелей экс-президента Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министр Николая АЗАРОВА, экс-председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО, председателя Гостаможслужбы Игоря КАЛЕТНИКА в рамках выдвинутых ему обвинений относительно незаконного празднования во дворце «Украина» Дня милиции, поскольку эти лица в свое время также проводили подобные мероприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим ходатайством Ю.ЛУЦЕНКО обратился к суду. Он отметил, что празднование Дня милиции проходило по указу экс-Президента Украины В.ЮЩЕНКО. Кроме того, в материалах обвинения, как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, ему выдвигаются обвинения по незаконным расходам на бензин, когда милиционеров перевозили с улицы Богомольца, где находится МВД, на улицу Банковую, где расположена Администрация Президента, чтобы на то время глава государства В.ЮЩЕНКО их наградил. «То есть милиционеров завезли, чтобы В.ЮЩЕНКО их наградил, а я за это должен сесть?», - отметил экс-министр.