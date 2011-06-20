Наша Украина призывает не поддаваться на провокации

Накануне 22 июня «Наша Украина» призывает всю общественность Украины к мудрости и взвешенности против любых инспирированных извне провокаций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нашей Украины».

«70 лет тому назад две тоталитарных империи, которые до этого была союзниками, начали войну за господство над миром. Для нашего народа война с государствами фашистского блока началась 14 марта 1939 года, когда армия Карпатской Украины вступила в неравный бой с войсками союзника гитлеровской Германии адмирала Хорти. Украинский народ уже воевал против фашистов в то время, когда Советский Союз и нацистская Германия еще были союзниками. Наш народ оказался на линии огня между двумя агрессорами, стал заложником этой войны и заплатил за свою свободу ужасную цену в 10 млн. человеческих жизней. Память об этих жертвах является для нас святой», - отмечают в «Нашей Украине».

При этом в партии подчеркивают: «Нас должно объединить осознание определяющей роли Украинского народа в одержании победы во Второй мировой войне. Нас должно объединить понимание того, что только собственное государство способно защитить и уберечь наш народ от внешних агрессоров и провокаторов, чьи имперские амбиции несут гибель миллионов. Нас должна объединить общая оценка международного сообщества, которая в решении Парламентской ассамблеи ОБСЕ от 1 июля 2009 года приравняла сталинизм к нацизму и призвала к единодушному осуждению и отрицанию политики тоталитаризма, человеконенавистничества и национального подчинения».

Поэтому, в своем призыве "Наша Украина" отмечает: "Вместе мы должны отбросить инспирированные попытки противопоставить украинских людей и отклонить попытки навязать нашему народу лживые сталинские толкования истории Второй мировой войны. Как единый народ, мы должны быть вместе. И в этом главный залог, что оккупация и тоталитарное прошлое никогда не повторятся".