Президент ПАСЕ сожалеет, что не сможет встретиться с Тимошенко
"Юридическое решение..."
Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Мевлут ЧАВУШОГЛУ сожалеет, что не сможет встретиться с лидером украинской оппозиции Юлией ТИМОШЕНКО.
Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Страсбурге.
«Я был поинформирован, что она планирует приехать, она просила о встрече со мной, и я с удовольствием согласился», - сказал М.ЧАВУШОГЛУ.
Вместе с тем, он отметил, что позднее узнал о том, что Ю.ТИМОШЕНКО отказано в выезде из Украины.
«Это юридическое решение», - сказал он.
«Я сожалею, что она не сможет приехать», - добавил Президент ПАСЕ.
Как сообщал УНИАН, 17 июня Генеральная прокуратура Украины запретила экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО совершить рабочие поездки в Черниговскую и Николаевскую области, а также в Страсбург и Брюссель.
В Страсбурге Ю.ТИМОШЕНКО планировала встречу с Президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы, а в Брюсселе – с Президентом Европарламента , а также принять участие в саммите Европейской народной партии.