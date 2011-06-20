Президент ПАСЕ сожалеет, что не сможет встретиться с Тимошенко

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Мевлут ЧАВУШОГЛУ сожалеет, что не сможет встретиться с лидером украинской оппозиции Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Страсбурге.

«Я был поинформирован, что она планирует приехать, она просила о встрече со мной, и я с удовольствием согласился», - сказал М.ЧАВУШОГЛУ.

Вместе с тем, он отметил, что позднее узнал о том, что Ю.ТИМОШЕНКО отказано в выезде из Украины.

«Это юридическое решение», - сказал он.

«Я сожалею, что она не сможет приехать», - добавил Президент ПАСЕ.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Генеральная прокуратура Украины запретила экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО совершить рабочие поездки в Черниговскую и Николаевскую области, а также в Страсбург и Брюссель.

В Страсбурге Ю.ТИМОШЕНКО планировала встречу с Президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы, а в Брюсселе – с Президентом Европарламента , а также принять участие в саммите Европейской народной партии.