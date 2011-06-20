Независимый медиа-профсоюз обвинил ВР в трусости

Киевский независимый медиа-профсоюз расценивает как трусость отказ Верховной Рады утвердить отчет Временной следственной комиссии парламента по вопросам цензуры в СМИ, давления на свободу слова и препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе медиа-профсоюза.

«Киевский независимый медиа-профсоюз считает, что Верховная Рада запятнала себя очередным позорным решением и продемонстрировала пример трусости», - подчеркивается в заявлении.

По убеждению авторов заявления, народные депутаты, приняв такое решение по отчету ВСК, отказались признавать очевидные факты, что журналистов цензуруют, грубо с ними ведут себя и даже похищают. «Это значит, что Верховная Рада одобрила существующую позорную практику отношения к журналистам как к обслуге властных интересов. Благодаря такому решению страусов с депутатскими значками, позорная практика цензурования и давления на журналистов будет продолжаться и дальше», - заявили в КНМП.

“Парламент пошел путем Виктора ЯНУКОВИЧА, - отметил председатель Комитета Киевского независимого медиа-профсоюза Юрий ЛУКАНОВ, - Когда ему говорят о цензуре, он отвечает: “Дайте факты”. Когда ему эти факты предоставляют, то он делает вид, что не видит и не слышит. Он не принимает мер, потому что ему такая ситуация выгодна. Он предпочитает держать СМИ под контролем, чем общаться со свободными журналистами, которые могут задать ему много неудобных вопросов”.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Верховная Рада Украины не поддержала отчет Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования случаев цензуры в средствах массовой информации, давления на свободу слова в Украине и препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

При принятии отчета, в котором было приведено достаточно много фактов цензурования, грубого обращения с журналистами со стороны милиции, власть предержащих и их охранников, проголосовали всего 89 народных депутатов из 378 зарегистрированных в сессионном зале.