Депутат Европарламента: почему Янукович не попал под суд в 2004-м?

Депутат Европарламента Чарльз ТЕННОК (группа европейских консерваторов и реформистов, Великобритания) заявляет, что Администрация Президента Виктора ЯНУКОВИЧА не хочет давать доступа лидеру оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО к европейским коридорам власти.

Такое мнение он выразил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе, комментируя решение Генеральной прокуратуры Украины не разрешать Ю.ТИМОШЕНКО посетить Страсбург и Брюссель на следующей неделе.

«Я осуждаю это решение, поскольку не верю, что Ю.ТИМОШЕНКО не вернется в свою страну, и предстанет перед уголовными обвинениями, постарается обелить свое имя», - заявил он.

Ч.ТЕННОК подчеркнул, что после нынешнего решения у него осталось слишком мало веры в независимость украинских судов и Генеральной прокуратуры.

Депутат также отметил, что на сегодня остается слишком много вопросов без ответов, в том числе, вопрос о том, почему после того как нынешний Президент Виктор ЯНУКОВИЧ «по широко распространенному убеждению попытался украсть победу на президентских выборах в 2004 году» ни он, ни его советники не представали перед уголовными обвинениями.

«Слишком много вопросов без ответа, и все это воспринимается как отход от украинских евроатлантических стремлений», - подчеркнул Ч.ТЕННОК.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Генеральная прокуратура Украины запретила экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО совершить рабочие поездки в Черниговскую и Николаевскую области, а также в Страсбург и Брюссель.

В Страсбурге Ю.ТИМОШЕНКО планировала встречу с Президентом Парлам ентской Ассамблеи Совета Европы Мевлутом ЧАВУШОГЛУ, а в Брюсселе – с Президентом Европарламента Ежи БУЗЕКОМ, а также принять участие в саммите Европейской народной партии.