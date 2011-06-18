В Киеве начался 44 съезд КПУ

В Киеве начался 44-й съезд Коммунистической партии Украины, на который прибыли делегации левых партий из около 30 стран мира, в частности делегация ЦК КПРФ во главе со своим лидером Геннадием ЗЮГАНОВЫМ.

Кроме того, на съезд прибыли представители Всемирной федерации профсоюзов.

Как передает корреспондент УНИАН, в съезде принимают участие 634 делегата КПУ.

В зале международного центра культуры и искусств («Октябрьский дворец»), где проходит съезд, размещены лозунги, в частности, «Фашизму – нет», «Бедность – позор страны».

За президиумом размещен лозунг «Идти вперед нельзя, не идя к социализму».

Сегодня на съезде планируется утвердить новую редакцию программы партии, также будут внесены изменения в Устав партии.

Также предусмотрены выборы руководства партии. В комментарии корреспонденту УНИАН делегаты съезда выражали убеждение, что лидером КПУ будет переизбран Петр СИМОНЕНКО, и альтернативных кандидатур не будет.

44-й съезд КПУ транслируется в прямом эфире на УТ-1.