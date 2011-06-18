Акимова - Януковичу: риски для нашего государства изменились

Первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА настаивает на безотлагательном приглашении миссии Международного валютного фонда в Украину.

Об этом говорится в письме И.АКИМОВОЙ на имя Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, которое имеет в своем распоряжении УНИАН.

"Существует необходимость безотлагательного приглашения миссии МВФ в Украину для ее работы в первой половине июня с тем, чтобы обеспечить рассмотрение Советом Директоров ежегодных консультаций с Украиной вместе с пересмотром программы "стенд-бай" в конце июля этого года", - пишет И.АКИМОВА.

Первый заместитель главы Администрации уточняет, что 6 июля Совет директоров МВФ планирует отдельное рассмотрение ежегодных консультаций между Украиной и МВФ вместе с анализом выполнения программы сотрудничества, которая осуществлялась в 2008 году. "Проведение ежегодных консультаций без пересмотра программы "стенд-бай" будет означать ее прекращение", - предупреждает она.

И.АКИМОВА также информирует В.ЯНУКОВИЧА о том, что МВФ не воспринимает аргументы украинской стороны относительно возможности соблюдения согласованных показателей дефицитности НАК "Нафтогаз Украины" без увеличения цен на газ для населения и тарифов на теплоснабжение, учитывая отсутствие официального подтверждения о возможных постоянных изменениях в ценах импортированного газа.

"Со времени работы в феврале последней миссии риски для нашего государства изменились. Сегодня ключевым из таких рисков является вероятность внезапного закрытия рынков заимствований и резкого ухудшения состояния финансовых рынков", - отмечает первый заместитель главы Администрации Президента.

И.АКИМОВА объясняет, что риск закрытия рынков заимствований усилился в связи с недоверием финансовых рынков к результативности существующих антикризисных программ в Греции, Португалии и Ирландии. "Соответственно, в случае пессимистического варианта развития событий, МВФ необходимо будет направить значительные объемы ресурсов в поддержку мер по стабилизации ситуации в этих странах. Развитие этих мировых тенденций и прекращение сотрудничества с МВФ может спровоцировать в Украине развитие ситуации подобно сценарию второй половины 2008 года", - отмечает она.

Первый заместитель главы Администрации Президента рекомендует В.ЯНУКОВИЧУ "провести разговор с премьер-министром Украины и председателем Национального банка Украины относительно принятия мер для приглашения и обеспечения работы миссии МВФ в Киеве в первой половине июня текущего года и выполнения необходимых для этого условий".

Как следует из документа, В.ЯНУКОВИЧ направил письмо И.АКИМОВОЙ главе правительства Николаю АЗАРОВУ и председателю НБУ Сергею АРБУЗОВУ с резолюцией: "Прошу безотлагательно принять соответствующие меры. Доложить лично".

Письмо И.АКИМОВОЙ датировано 6 июня 2011 года. В тот же день В.ЯНУКОВИЧ направил документ в Кабинет министров и Национальный банк Украины.