Янукович: реформы в Украине - это шоковая терапия

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в прошлом году посетил около 40 стран мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства рассказал, вступая сегодня на Украинско-Словацком бизнес-форуме в Братиславе.

«В прошлом году я посетил около 40 стран мира, и почти в каждой стране такого не было, чтобы мы не проводили бизнес-форумы», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что Украина чувствует настроение, которое существует в мире, «и мы под это настроение сейчас проводим реформы».

Президент подчеркнул, что реформы также направлены на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций. «Создание благоприятных условий - это мой стиль работы, это является неотъемлемым. Потому что я знаю жизнь не на бумаге, я прошел путь предпринимательский, премьер-министра, губернатора», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он рассказал на форуме о ряде реформ, которые сегодня проводит страна, отметив, что, в частности, до конца года планируется отменить почти 90% лицензий и разрешений, либерализовать фискальную политику и пр.

Говоря о том, почему было принято решение проводить реформы так быстро, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что он хорошо понимал, принимая власть, что страна тяжело больна, в том числе от политиканства и политического авантюризма.

«А тяжело больных нужно лечить, и когда я разговариваю с людьми, они спрашивают, почему так резко пошли по пути реформ, это практически хирургическое вмешательство. Безусловно, если болезнь запущена, и она является хронической, и есть возможность за счет хирургического вмешательства ее вылечить - мы не можем терять времени. Нужно скорее вылечить и забыть боль», - сказал Президент, добавив, что реформы в Украине - это шоковая терапия, но этот путь нужно пройти в оптимальные сроки.