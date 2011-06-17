У Тимошенко говорят, что в Европе ее ждут два президента

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО 22 июня в 14.30 в Страсбурге должна встретиться с Президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы Мевлютом ЧАВУШОГЛУ.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, «это состоится в том случае, если Президент Виктор ЯНУКОВИЧ не будет препятствовать ее выезду за границу».

Как известно, 14 июня Ю.ТИМОШЕНКО передала в Генеральную прокуратуру ходатайство о поездке 21-22 июня в Страсбург, а 15 июня - о поездке 23 июня в Брюссель для встречи с Президентом Европарламента Ежи БУЗЕКОМ.

Как отмечается в сообщении, «по указанию ЯНУКОВИЧА Генпрокуратура разрешение еще не предоставила. От принятия положительного решения в ГПУ могут уклониться, ссылаясь на то, что одно из двух дел в отношении Ю.ТИМОШЕНКО сегодня передано в суд».

«Безусловным является тот факт, что суды также работают по указанию ЯНУКОВИЧА, но в Генпрокуратуре осталось еще одно дело с подпиской о невыезде, поэтому в ГПУ обязаны дать ответ на ходатайство Ю.ТИМОШЕНКО», сообщает сайт лидера «Батькивщины».

На днях Европарламент принял резолюцию с призывом к украинской власти прекратить политические репрессий против Ю.ТИМОШЕНКО и отменить ей подписку о невыезде. Европейский парламент призвал власть не ограничивать путем уголовного преследования политическую деятельность и поездки лидера оппозиции.