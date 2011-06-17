Нардеп Задирко пугает Литвина судом

Народный депутат Геннадий ЗАДИРКО (группа «Реформы ради будущего») заявляет, что обратится с иском на председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА в суд, если тот не извинится в сессионном зале за озвученную им неправдивую информацию, что якобы Г.ЗАДИРКО толкнул и обругал охранника в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал в интервью журналистам.

Г.ЗАДИРКО не исключил, что В.ЛИТВИНУ предоставили недостоверную информацию. «У меня такое впечатление, что его просто подставили, его просто дезинформировали», - добавил он.

Г.ЗАДИРКО подтвердил, что отказался показывать удостоверение народного депутата охраннику, который стоял у дверей, ведущих в сессионный зал. «Я действительно подтверждаю, что удостоверения не показывал, поскольку я не вижу смысла показывать удостоверение, если у меня есть значок народного депутата», - сказал Г.ЗАДИРКО и отметил: «Человека я не обижал».

Как сказал депутат, «либо публично Владимир Михайлович извинится, либо я пойду в суд».