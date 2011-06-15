Американским аудиторам Тимошенко досталось от фирмы генпрокурора США

Аудит деятельности правительства Юлии ТИМОШЕНКО, проведенный по заказу украинской власти фирмой Trout Cacheris, на который планируется выделить из государственного бюджета 70 млн. грн., является непрозрачным, а его выводы не подкреплены ни юридически, ни логически.

Об этом заявил народный депутат Украины от БЮТ Сергей ВЛАСЕНКО, ссылаясь на представителей одной из крупнейших американских юридических компаний Ковингтон энд Бьорлинг (Covington&Burling).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, С.ВЛАСЕНКО проинформировал, что в своем письме на имя Плато КЕТЧЕРИСА партнер фирмы Ковингтон энд Бьорлинг Брюс БЕРД отмечает, что этот аудит проведен непрозрачно и абсолютно непонятно, а отмеченные выводы не подкреплены ни юридически, ни логически.

Он отметил, что Covington&Burling по просьбе украинской стороны проанализировала два раздела отчета компании Trout Cacheris, которые касались обвинений бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в якобы нецелевом использовании средств, полученных по Киотскому протоколу, а также раздел, связанный с обвинением в приобретении 1000 автомобилей «Опель» для потребностей сельской медицины.

Народный депутат подчеркнул, что Б.БЕРД указал на то, что эти два раздела отчета вообще нужно отозвать, и «они стоят не больше, чем бумага, на которой напечатаны».

«Вот такую оценку работе нанятых так называемых аудиторов предоставила ведущая американская юридическая компания. Кстати, по оплате труда этих «горе аудиторов» на этой неделе принимается закон - 70 млн. грн. им хотят заплатить из государственного бюджета за работу такого качества», - отметил С.ВЛАСЕНКО.

Он также сообщил, что в пятницу в Вашингтоне в Национальном доме прессы состоится пресс-конференция представителей юридической компании Covington&Burling и аудиторской компании BDO относительно политической основы уголовных дел против лидера украинской оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО.

С.ВЛАСЕНКО также добавил, что бывший партнер фирмы Covington&Burling Эрик ХОЛДЕР в данный момент занимает должность Генерального прокурора - высшего должностного лица в юридической системе США, в администрации Барака ОБАМЫ.

Как сообщал УНИАН, 13 мая 2010 г. правительство Украины подписало контракт с компанией Trout Cacheris, PLLC (США) на проведение аудита финансово-экономической деятельности органов государственной власти в 2008-2009 годах. Аудит проводился с целью выявления нецелевого использования средств.

14 октября того же года международные аудиторы заявили о выявлении фактов нецелевого использования средств государственного бюджета и мошенничества при участии представителей правительства Ю.ТИМОШЕНКО.

7 декабря министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО заявил, что международные аудиторы оценивают уровень злоупотреблений в объеме 3 млрд. грн.

Кроме того, Ф.ЯРОШЕНКО заявил, что общий объем нецелевого использования бюджетных средств предыдущим правительством оценивается в размере 50 млрд. грн.