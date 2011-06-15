Табачник не согласился, что должен уйти, и рассказал о «праве сильного»

Министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК не согласен с рекомендацией Международной правозащитной организации Freedom House отправить его в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

В частности, на соответствующий вопрос журналистов Д.ТАБАЧИНК сказал: «Безусловно, нет».

«У каждого есть право на свою оценку. Могу еще раз повторить - право сильного давать оценку безапелляционно. На примере Сербии мы видели эту оценку, видели на примере бывшей Югославии, видели на примере СТРОСС-КАНА. Право сильного всегда давать оценку. Чем более сильная позиция, тем более безапелляционная оценка», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, организация Freedom House рекомендует Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ освободить Д.ТАБАЧНИКА от должности министра образования.

«Освободить от должности министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА, возможно, самую контраверсионную фигуру в составе правительства, за попытки ненужного и опасного разделения Украины по вопросам идентичности, языка и образования», - отмечается в отчете Freedom House “Сигнал тревоги. В защиту демократии в Украине”, презентация которого состоялась вчера в Киеве.