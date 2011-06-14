Регионал советует оппозиции «сначала самодисциплиной заняться»

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает, что вопрос о персональном голосовании народных депутатов не является проблемой, которую можно решить на протяжении короткого времени.

Об этом он заявил журналистам, комментируя по просьбе корреспондента УНИАН требование фракции НУ-НС принять соответствующий закон до конца текущей сессии Верховной Рады.

«Те ребята, которые что-то требуют, они приходят в зал, выступают с каким-то заявлением, разворачиваются и уходят прочь. Сначала нужно самодисциплиной заняться», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Он отметил, что этот вопрос будет возникать еще не один день, поскольку невозможно за один день изменить рабочий процесс. По словам А.ЕФРЕМОВА, оппозиция это прекрасно понимает, но использует эту тему для пиара.

Лидер фракции Партии регионов добавил, что если говорить о сенсорном голосовании, то нужно вообще менять всю процедуру голосования в парламенте, в частности, нужно предусмотреть, каким образом будет происходить одновременное проведение пленарных заседаний и заседаний комитетов ВР.

«Нам нужно в таком случае менять систему голосования, как это происходит в европарламентах: это вопрос не сегодняшнего дня. Это невозможно», - сказал А.ЕФРЕМОВ.