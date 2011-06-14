Ющенко: В Украине 4 православных конфессии. Это ненормально

Лидер партии «Наша Украина», экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что Украина придет к единой Поместной православной Церкви.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в воскресенье в Ивано-Франковске, выступая на вече-реквиеме в Демъяновом Лазу на чествовании жертв коммунистического террора.

«Я убежден: мы придем к единой Поместной православной церкви, - отметил В.ЮЩЕНКО. – Потому как, если будет у нас в Украине единая Поместная православная церковь, мы решим любые вопросы. Для этого нам нужно сделать все».

В.ЮЩЕНКО напомнил, что где есть православие, там народы имеют свои православные церкви: болгарская православная церковь, румынская, грузинская, российская.

А тот факт, что в Украине есть аж четыре православных церкви, назвал «ненормальным». «В Украине 4 православных конфессии, - отметил он. – Это ненормально».

По словам В.ЮЩЕНКО, «вопрос украинской Поместной православной церкви решается не в Москве, и, даже, не в Константинополе, а в наших сердцах».

«Не опускайте руки, - обратился к участникам веча В.ЮЩЕНКО. – Украина начинается с вас. Даже не с президента, премьера или председателя сельсовета. Хотя было бы хорошо, если бы и с них также».