«Еврошанс» Украины стал больше, потому что Обама встретился с Януковичем?

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ считает, что Украина после смены власти в начале 2010 года демонстрирует прогресс в развитии демократии в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Б.КОМОРОВСКИЙ выразил вчера во Вроцлаве, открывая Wroclaw Global Forum.

По словам Б.КОМОРОВСКОГО, среди государств Восточной Европы, не входящих в Евросоюз, только в Беларуси ухудшилась ситуация с демократией.

„Там есть регресс (...), в Украине есть прогресс, в Молдове - прогресс, даже в России можно указать элементы, которые свидетельствуют о прогрессе наших мечт о демократии”, - сказал Президент Польши.

Глава Польского государства, как сообщается на его сайте, заметил, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в конце мая на форуме глав государств Центральной Европы в Варшаве задекларировал готовность украинской власти развивать демократию и интегрироваться с западным миром.

Б.КОМОРОВСКИЙ также отметил, что В.ЯНУКОВИЧ в Варшаве встретился с Президентом США Бараком ОБАМОЙ, что увеличивает шансы на евроатлантическое будущее Украины.

„Это открывает шансы на процессы, которые могут привести Украину к миру западных ценностей, это также означает наше большое обязательство распространять мир свободы в Украине, не только в экономической сфере (...), но также в сфере прав человека, гражданина, проблем демократизации», - сказал польский Президент.

Он добавил, что Украина является «ключом к будущему региону государств Восточной Европы».

Как сообщал УНИАН, представители украинской оппозиции заявляют о значительном ухудшении демократических стандартов в Украине после прихода к власти представителей Партии регионов, лидер которой Виктор ЯНУКОВИЧ выиграл президентские выборы в феврале 2010 года.

Ухудшения ситуации также отмечают ряд международных организаций.

В свою очередь представители украинской власти считают, что все заявления о нарушении демократии в Украине возникают из-за попытки „коррупционеров” защитить себя от уголовной ответственности за совершенные ими преступления.