Луценко обвинил судью в преступлении

Печерский районный суд сегодня на заседании принял решение о направлении в Генеральную прокуратуру Украины заявления экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО о совершении преступления судьей Сергеем ВОВКОМ, который председательствует в судебном заседании по рассмотрению уголовного дела бывшего министра внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил судья С.ВОВК, мотивируя тем, что это заявление не относится к компетенции суда.

«Я написал заявление о совершении преступления судьей ВОВКОМ, который преднамеренно игнорирует мои права. Это для них что-то новое. Раньше никогда человек за решеткой не писал заявления о совершении преступления судьей», - сказал в комментарии журналистам Ю.ЛУЦЕНКО.

В свою очередь, его адвокат Игорь ФОМИН отметил, что сегодня защита экс-министра акцентировала свои действия на том, что, начиная с предварительного судебного разбирательства, судьей нарушаются права его подзащитного. «Права нарушаются, начиная с факта назначения рассмотрения этого дела, с нарушения процедуры, предусмотренной законом, абсолютно необоснованными, немотивованими решениями суда относительно избрания меры пресечения. Дело попало в суд без ответа на ходатайство адвоката с требованием закрытия уголовного дела. Это бесспорное основание для того, чтобы дело с предварительного рассмотрения вернуть снова в Генеральную прокуратуру», - объяснил он.

«Мы считали и считаем, что судья достаточно профессионален для того, чтобы понимать, что такие нарушения закона не случайны. Именно поэтому Ю.ЛУЦЕНКО подготовил заявление о необходимости возбуждения уголовного дела в отношении судьи, которое направлено по решению этого судьи в Генеральную прокуратуру», - подчеркнул И.ФОМИН.