Нардеп обвиняет Тягнибока: раскалывает страну не хуже Януковича

Народный депутат, лидер партии «Украина Будущего» Святослав ОЛИЙНЫК убежден, что Украину раскалывают в равной степени политики, как с востока, так и с запада страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, презентуя идеологию своей партии во время пресс-конференции во Львове.

«Сегодняшняя политическая ситуация в Украине стоит на принципе деления страны на два лагеря. И вся риторика о том, что там имеется донецкий ЯНУКОВИЧ, а здесь, во Львове, условно, львовский ТЯГНИБОК – это все в равной степени раскалывает страну. Это одинаково делает свое дело, которое потом оказывается в заявлениях разных «агафангелов», называющие Львов Чечней», – утверждает политик. (Как сообщают СМИ, митрополит Одесский и Измаильский АГАФАНГЕЛ, который сейчас возглавляет Партию регионов в Одесской области, в разговоре с главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем ВЕНЕДИКТОВЫМ сравнил Львов с Чечней - УНИАН.)

Такие тенденции, по мнению депутата, быстрыми темпами приближают страну к расколу.

Комментируя перспективы проведения совместной оппозиционной работы с ВО «Свобода», политик отметил, что его партия, «Украина Будущего», видит для себя двух принципиальных соперников: Партию регионов и ВО «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА.

«Эти две партии, по нашему мнению, и по результатам анализа их политических программ, откровенно исповедуют построение авторитарного государства. Это две партии, откровенно работающие на раскол нашей страны, являются разными сторонами одного и того же деструктивного процесса», – заявил С.ОЛИЙНЫК.

Он назвал свою партию «прямой противоположностью партии ВО «Свобода», поскольку «Украина Будущего» является либеральной партией, которая хочет развития страны без деления ее народа на любые группы.

«Именно таким является единственно возможный путь в Европу. Современный глобализированный мир все это давно пережил, он не воспринимает таких делений», – заявил С.ОЛИЙНЫК.