Ющенко: отдельные группы в парламенте пытаются продлить агонию

Ющенко убежден, что реализация воли избирателей остается единственной возможностью защитить демократию в Украине

Киев. 19 июня. УНИАН. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что реализация воли избирателей остается единственной возможностью защитить демократию в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом В.ЮЩЕНКО заявил в статье, опубликованной сегодня в авторитетном немецком издании Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Сейчас отдельные группы в парламенте Украины пытаются с помощью политических игр затянуть выполнение договоренностей и продлить состояние агонии, отметил Президент Украины. «Они нарушают обещания и вредят интересам нашей страны», – подчеркнул глава государства. При этом он отметил, что чрезвычайно доволен тем, что удалось достичь договоренностей о проведении новых выборов в Верховную Раду 30 сентября с.г.

«Если демократические ценности для политических лидеров имеют не очень большое значение и, к тому же, государственные институты недееспособны, реализация воли избирателей остается единственной возможностью защитить демократию», – считает Президент. По убеждению В.ЮЩЕНКО, манипулирование выборами отошло в прошлое. Теперь демократические выборы проходят по международным стандартам.

В.ЮЩЕНКО в статье объяснил, что стремится изменить политическую систему Украины таким образом, чтобы сделать возможным эффективное и одновременно преисполненное ответственности управление. Главное, по мнению главы государства, по-новому урегулировать и распределить компетенции органов власти ради совершенствования механизма защиты Конституции и создания независимой от коррупции и политического влияния юстиции. «Должны быть установлены новые правила, которые запрещают депутатам продавать свой голос – неограниченный иммунитет должен быть отменен», – отметил В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, дальнейшая поддержка Европы также необходима для будущего развития Украины, ведь полное членство в ЕС «является нашей большой целью».