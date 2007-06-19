Чорновил устал от политики, а Партия регионов от Чорновила?

Народный депутат от Партии регионов Тарас Чорновил устал заниматься политикой и подумывает о карьере политолога или журналиста. Об этом он заявил в интервью газете "Экспресс".

«Хочется взять тайм аут, – сказал Чорновил. – Не такая уж она веселая и приятная, эта жизнь в парламенте, чтобы цепляться за нее руками и ногами».

«Тем более, что на жизнь я могу себе заработать журналистской работой и аналитикой. Могу, наконец, писать те же законы, только предлагать их какой-то фракции», – добавил он.

Чорновил отметил, что профессии журналиста и политолога ему «ближе», чем его сегодняшнее занятие, подчеркнув, однако, что «большая политика очень засасывает».

«Навряд ли мои мечты сбудутся уже в ближайшее время», – заявил по этому поводу Чорновил. Между тем он сообщил, что отказался от места в первой десятке списка Партии регионов, поскольку с некоторых пор его «начала очень раздражать группка людей, для которых какие-то вторичные визуальные признаки – это смысл всей их политической карьеры». При этом нардеп пояснил, что под «вторичными признаками» он подразумевает «номер депутатского удостоверения».

«Меня это так достало, что исчезло какое-либо желание быть в первых пятерке, десятке или даже сотне», – сказал он, отметив также, что ему «было бы корректнее быть где-то в начале второй сотни».

Чорновил также заявил, что причиной его исчезновения из «медиапространства» стал тот факт, что «есть люди», которым он «в последнее время перешел дорогу».

«Люди, которые проводят информационную линию руководства партии, решили устранить меня из телевидения», – сообщил он. В то же время Чорновил отметил, что «это не касается руководства партии».

«С руководством партии у меня нормальные отношения», – сказал депутат, утверждая, что пока что не собирается выходить из Партии регионов, «а как будет дальше – поживем-увидим».

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