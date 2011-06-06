Кивалов сделает доклад о жизнеспособности Страсбургского суда

Причиной накопления нерассмотренных дел в Европейском суде по правам человека являются системные проблемы в государствах-членах Совета Европы.

Об этом заявил председатель Комитета ВР по вопросам правосудия Сергей КИВАЛОВ, который принимает участие в заседании Комитета ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека в Осло.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.КИВАЛОВА, в повестке дня заседания одним из плановых пунктов стоит вопрос обеспечения жизнеспособности Страсбургского Суда. В «Европейском суде по правам человека накопилось значительное количество нерассмотренных дел (как на стадии определения приемлемости, так и фактического рассмотрения дела по существу), что подрывает уверенность в эффективности Суда и нарушает важный принцип судопроизводства - рассмотрение дел в разумные сроки. Только в октябре 2010 года было 126 200 нерассмотренных дел в ЕСПЧ», - сказал С.КИВАЛОВ. ЕСПЧ неоднократно указывал на эти проблемы: незаконное изъятие собственности, затягивание рассмотрения судебных дел, невыполнение вступивших в законную силу национальных судебных решений, отметил он.

По словам С.КИВАЛОВА, неэффективными оказались меры, предусмотренные в Рекомендации ПАСЕ 2006 г. (№1764), призывающей Комитет Министров Совета Европы усилить давление и принять более жесткие меры к государствам, длительное время не исполняющим решения Европейского суда по правам человека.

Также С.КИВАЛОВ подчеркнул, что необходимо согласиться с одним из выводов, содержащимся в докладе, подготовленном г-ном Христосом ПУРГУРИДЕСОМ, председателем Комитета ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека. Его вывод таков: «проблемы, выявленные решениями Суда, являются крупными и сложными по своему характеру. Их реализация может иногда выходить за рамки исполнения собственно решения. Это может быть достигнуто только путем создания всеобъемлющей стратегии координируемой на самом высоком политическом уровне. Любые задержки в создании такой стратегии должны быть предметом пристального контроля со стороны парламента, который должен иметь соответствующие средства, чтобы заставить правительство решить эти вопросы в первоочередном порядке».

Именно такой подход, считает С.КИВАЛОВ, создаст основу рекомендаций, касающихся осуществления решений ЕСПЧ в государствах-участниках.

Пресс-служба сообщает, что С.КИВАЛОВ выступит на заседании 7 июня с докладом по теме: «Обеспечение жизнеспособности Страсбургского суда: структурные недостатки в государствах-членах».