От Пшонки требуют проверить законность закрытия дела против Мельниченко

103 народных депутата Украины, представляющие все фракции парламента, обратились к генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ с требованием проверить законность закрытия 1 марта 2005 года уголовного дела в отношении Николая МЕЛЬНИЧЕНКО и других решений Генпрокуратуры относительно его уголовной ответственности.

Об этом заявил народный депутат Украины Юрий КАРМАЗИН, передает Lb.ua.

Депутаты в запросе к В.ПШОНКЕ отмечают, что 20 апреля 2011 года, группа депутатов, состоящая из 83 человек, подписала депутатское обращение в его адрес, в котором указала, что решение ГПУ от 1 марта 2005 года о закрытии уголовных дел против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО было необоснованным и незаконным. Однако, отмечают депутаты, на данное обращение был получен формальный ответ, который «не содержит решения по сути обращения, и лишь констатирует факт, что 1 марта 2005 года Генеральным прокурором Украины Святославом ПИСКУНОМ дело в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО было закрыто».

Группа народных депутатов считает, что с момента закрытия уголовного дела против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в 2005 году у Генпрокуратуры появились «многочисленные дополнительные материалы, касающиеся его незаконных действий, которые озвучены в СМИ и содержат новые обстоятельства, не известные на момент принятия решения (о закрытии уголовного дела)».

По мнению депутатов, известные на сегодняшний день обстоятельства позволяют говорить о том, что «Н.МЕЛЬНИЧЕНКО действовал из личных, в том числе корыстных мотивов. Обнародование разговоров в СМИ для дискредитации государственных деятелей и политиков, продажа записей третьим лицам, передача их иностранным организациям и разглашение государственных тайн - эти новые обстоятельства свидетельствуют об отсутствии в действиях Н.МЕЛЬНИЧЕНКО состояния «крайней необходимости», и требуют возобновления следствия по уголовному делу для установления истины и дачи соответствующей правовой оценки его действиям в соответствии с требованиями закона».

В связи с этим авторы обращения требуют провести надлежащую проверку обстоятельств, отмеченных в депутатском обращении от 20 апреля 2011 года и в этом депутатском запросе. В частности, депутаты требуют от В.ПШОНКИ проверить законность закрытия 1 марта 2005 года уголовного дела в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО и «принять меры прокурорского реагирования в случае его необоснованности и незаконности».

Lb.ua напоминате, что ранее в интервью телеканалу ICTV экс-генпрокурор С.ПИСКУН, закрывший дело против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, заявил, что «в 2005 году Н.МЕЛЬНИЧЕНКО находился за границей. Для того, чтобы выяснить все вопросы, нам необходимо было его допросить. Одно условие, которое он выставил в этой связи – это закрытие уголовного дела по факту прослушивания. Мы закрыли дело, тогда он приехал в Украину и дал показания по «делу Гонгадзе». И потом, когда расследование подходило к концу, мы поняли, что необходимо вернуться к расследованию дела в отношении прослушивания в кабинете Президента Украины».

Как сообщал УНИАН, осенью 2000 года председатель СПУ Александр МОРОЗ представил в Верховной Раде Украины записи экс-майора Управления государственной охраны Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, якобы сделанные им в кабинете Леонида КУЧМЫ. По утверждению Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, в записях речь идет об устранении журналиста Г.Гонгадзе.

22 марта 2011 года первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заявил, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего Президента Украины Л.КУЧМЫ. По словам первого заместителя генпрокурора, Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, предоставлении незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Р.КУЗЬМИН заявил, что записи Н.МЕЛЬНИЧЕНКО признаны вещественными доказательствами по делам, возбужденным по убийству Г.Гонгадзе.

13 апреля 2011 года бывший председатель СБУ Игорь СМЕШКО напомнил, что в 2001 году в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО было возбуждено три уголовных дела.

«Я знаю, что в январе 2001 года было возбуждено три уголовных дела в отношении бывшего майора МЕЛЬНИЧЕНКО. Эти дела, по моему мнению, я остаюсь с этой мыслью, были противоправно закрыты в марте 2005 года тогдашним генеральным прокурором ПИСКУНОМ, во время председательства в Службе безопасности господина ТУРЧИНОВА», - сказал И.СМЕШКО.

Л.КУЧМА 1 июня 2011 года потребовал от ГПУ возобновить расследование уголовных дел в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.