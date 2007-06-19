КС признал неконституционными ряд положений закона о политических партиях

Конституционный Суд признал неконституционными ряд положений Закона “О политических партиях в Украине”.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение, принятое 12 июня, было обнародовано сегодня на заседании КС.

В частности, Суд признал несоответствующими Конституции ч. 1 ст. 10 Закона «О политических партиях в Украине», а именно, словосочетание «и не менее, чем в двух третях районов» перед словами «Автономной Республики Крым», а также ч. 6 ст. 11 - относительно обеспечения создания и регистрации политической партией своих областных, городских, районных организаций, кроме «в большинстве областей», и обязательного создания и регистрации этих организаций в Автономной Республике Крым. Свою позицию КС обосновал тем, что выделение Крыма в ст. 10 закона из общего числа субъектов административно-территориального устройства нарушает конституционный принцип равенства всех граждан Украины. Это положение означает, что ни одна политическая партия не может быть зарегистрирована, если не получит подписей граждан в свою поддержку не менее, чем в двух третях районов АРК. На этом же основании признаны неконституционными и положения ч.6 ст. 11 закона, по которым создание и регистрация областных, городских, районных партийных организаций в Крыму является обязательным. При этом запрещение финансирования политических партий из источников, изложенных в ст. 15 закона, КС признал допустимым ограничением, то есть соответствующим нормам Конституции Украины.

Это решение было принято по конституционному представлению 70 народных депутатов, которое поступило в КС 20 июня 2003 года, а производство по делу было открыто 20 января 2004 года.

На протяжении 2004-2005 годов дело рассматривалось судьями прошлой каденции Конституционного Суда, но решение так и не было принято.

Сейчас за это решение проголосовали 12 судей, один – против.