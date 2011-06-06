Безсмертный ожидал своей отставки с первого дня назначения послом

Экс-посол Украины в Беларуси Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ заявляет, что ожидал своей отставки с первого дня назначения на должность руководителя дипломатической миссии Украины в Минске.

Об этом Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ заявил в интервью газете "КоммерсантЪ-Украина" (№ 89 от 6 июня), комментируя причины своей отставки.

"Это право Президента – назначать посла и увольнять его, и не совсем правильно анализировать это решение. Хотя, конечно, у людей, которые читали закон о дипслужбе, возникает вопрос – почему я не проработал послом 4 года, как положено? И мне уже задавали его некоторые европейские послы. Могу сказать одно – я был чужим в команде новой власти. Они никогда не простят мне того, что происходило в 2004 году", - сказал Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ.

Экс-посол не считает, что причиной отставки стала его жесткая критика в адрес белорусской власти. "Честно говоря, у меня есть ощущение лишь того, что я слишком деликатно говорил о происходящем в Республике Беларусь. Думаю, в Киеве все изначально понимали, что БЕЗСМЕРТНЫЙ не придет на инаугурацию к диктатору, вот я и не пришел... Знаете, я допускал ошибки в своей политической жизни не для того, чтобы в этот раз снова ударить головой в штангу", - отметил Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ.

По его мнению, Украина не должна вести себя "как страус" в вопросе соблюдения прав человека в Беларуси. "Для мировой общественности очевидно – если вы не хотите отстаивать европейские ценности в Беларуси, это означает, что вы сами готовы их нарушать. И никакие экономические выгоды недопустимо обменивать на эти ценности. Кстати, я не представляю, как мог бы Виктор ЯНУКОВИЧ стать Президентом, если бы его предшественник Виктор ЮЩЕНКО действовал по отношению к оппонентам так же, как действует Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО", - добавил Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ своим указом освободил Р.БЕЗСМЕРТНОГО от должности посла Украины в Республике Беларусь.

Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ был назначен послом Украины в Беларуси 24 февраля 2010 года В.ЮЩЕНКО, который в то время еще находился на посту Президента Украины.

13 мая с.г. народный депутат Владимир ЛЕЩЕНКО (фракция КПУ) обратился с депутатским запросом к министру иностранных дел Константину ГРИЩЕНКО относительно "целесообразности дальнейшего пребывания Романа БЕЗСМЕРТНОГО в должности посла Украины в Республике Беларусь".