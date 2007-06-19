В УНИАН обсудят ситуацию с назначением судей и давлением на суды

16-30 - В УНИАН состоится общая пресс-конференция Всеукраинской общественной организации «Фундация содействия правосудию» и Советы судей Украины на тему: “Позиция судебного корпуса Украины относительно ситуации вокруг назначения судей на административные должности в судах и недопустимость давления на судебную ветвь власти”. Участники: Василий Гуменюк – заместитель председателя Совета судей Украины, Екатерина Тарасова – председатель Правления ВОО «Фундация содействия правосудию» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (063) 222 78 22. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.