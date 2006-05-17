Кого киевляне хотят видеть премьером

Большинство киевлян отдают предпочтение Юлии ТИМОШЕНКО в качестве премьер-министра Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил старший научный сотрудник Института социологии Игорь БУРОВ сегодня на пресс-конференции, представляя результаты социологического исследования Центра «Социальная перспектива», проведенного среди киевлян.

«ТИМОШЕНКО, несомненно, является лидером симпатий киевлян. У нее самый высокий уровень доверия среди политиков – 59,1% при уровне доверия Юрию ЕХАНУРОВУ в 32,8% и лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ – 17,2%. Лидеру СПУ Александру МОРОЗУ доверяют 42,7% киевлян», - сказал И.БУРОВ.

По его словам, в случае выдвижения Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра ее поддержали бы 41,2% киевлян, В.ЯНУКОВИЧА – 11,2% опрошенных, А.МОРОЗА – 7,9%, Ю.ЕХАНУРОВА – 6,4%, Анатолия КИНАХА – 4,9%, лидера коммунистов Петра СИМОНЕНКО – 3,5%, Юрия ЛУЦЕНКО – 3,4%, Рината АХМЕТОВА – 2,1%, Петра ПОРШЕНКО – 2%, Николая АЗАРОВА и Арсения ЯЦЕНЮКА – по 0,7%. Затруднились ответить на этот вопрос 14,0% киевлян, а 2,1% опрошенных назвали других политиков.

Справка УНИАН. Центр «Социальная перспектива» проводил социологическое исследование среди киевлян с 6 по 11 мая по заказу Интернет-газеты «Кияне». В опросе приняли участие 1199 респондентов по квотной выборке, репрезентативной по оценкам возраста, пола, образования и района проживания в г Киеве. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.