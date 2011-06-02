За «краснознаменный» закон возьмется КС

Рассмотрение конституционного представления народного депутата Юрия КОСТЕНКО относительно официального толкования положений подпунктов 1, 2 пункта 1 Закона Украины „О внесении изменений в Закон Украины „Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов“ относительно порядка официального использования копий Знамени Победы“ от 21 апреля № 3298–IV в совокупности с положениями частей первой, второй, третьей, четвертой статьи 20, статьи 65 и других статей Конституции Украины сейчас находится на изучении в коллегии судей.

Как сообщается на официальном сайте Конституционного Суда Украины, рассмотрение в коллегии состоится 6 июня.

Как сообщал УНИАН, 24 мая лидер Украинской народной партии Ю.КОСТЕНКО зарегистрировал обращение в КС относительно закона о порядке официального использования копий Знамени Победы (№3298-VI).

В своем обращении он утверждает, что «закон не только противоречит многим статьям Конституции Украины, но и провоцирует сепаратистские настроения граждан, направлен на расчленение Украины».

Закон «О внесении изменений в Закон Украины "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" (о порядке официального использования копий Знамени Победы) Верховная Рада приняла 21 апреля.

4 мая Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что подпишет закон об использовании красного флага во время праздничных мероприятий ко Дню Победы, как только документ поступит ему на подпись.

6 мая глава Администрации Президента Сергей ЛЁВОЧКИН заявил, что АП передала закон об использовании красного знамени на экспертизу в Кабинет министров и Министерство юстиции. "После того, как будут получены соответствующие экспертные заключения, закон будет подан на подпись Президенту Украины", - сказал С.ЛЁВОЧКИН.

Президент подписал закон 20 мая.