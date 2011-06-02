У Азарова решили оздоровить ЖКХ и ТЭК списанием 30 миллиардов

Списание долгов предприятиям ЖКХ и ТЭК в размере почти 30 млрд. грн. позволит оздоровить их до начала отопительного сезона (15 октября) и привлечь инвестиции для их развития.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ на брифинге.

«До начала отопительного сезона мы сможем финансово оздоровить львиную долю предприятий ЖКХ и ТЭК… После оздоровления мы сможем привлечь серьезные финансовые ресурсы на реконструкцию предприятий ТЭК и ЖКХ и сможем привлечь ресурсы для подготовки к зиме», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он подчеркнул, что задолженность, которую планируется списать, накапливалась 20 лет и практически никогда не будет покрыта.

«На суммы каждый день насчитываются пени и штрафы, и эти суммы постоянно увеличиваются. Помимо этого, ни в одном тарифе на всех предприятиях ЖКХ и ТЭК нет даже статьи, по которой эти долги, которые накопились за последние 20 лет, можно было бы погашать. Фактически, это мертвые долги», - сказал первый вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О некоторых вопросах задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию». Документом предусмотрено списание задолженности предприятий ТЭК и ЖКХ за потребленный природный газ и электрическую энергию, возникшей по состоянию на 1 января 2010 года, и начисленных пени и штрафных санкций по задолженности за природный газ по состоянию на 1 января 2011 года.