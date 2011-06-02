Москаль предлагает Могилеву сесть вместе с Луценко

Первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий МОСКАЛЬ обратился к генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ с депутатским обращением, в котором просит принять меры прокурорского реагирования в отношении министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА, который использует сотрудников милиции для обслуживания светских вечеринок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Г.МОСКАЛЯ.

"В прошлую субботу в Киеве на "Аллее звезд" в Пассаже состоялось позорное для украинской милиции событие - руководство МВД организовывало почетный караул из одетых в парадную форму милиционеров, которые обслуживали торжества по "увековечению имен" Таисии ПОВАЛИЙ и Игоря КРУТОГО, - говорится в обращении Г.МОСКАЛЯ.

Он отмечает, что, по сообщениям СМИ, "после открытия звезд, заложенных возле фонтана просто у входа в Пассаж, гости отправились обмывать событие. Банкетные столы расположили в павильоне, установленном просто посреди Крещатика". "Этот банкет также, вместо того, чтобы ловить бандитов, охранял почетный караул из милиционеров", - заявил Г.МОСКАЛЬ.

Он напомнил, что среди задач сотрудников органов внутренних дел, выписанных в Законе "О милиции", нет нормы, которая разрешала бы привлекать милиционеров для почетной охраны банкетов "певиц, композиторов, баянистов и других светских львов и львиц".

"Если Юрий ЛУЦЕНКО сейчас сидит за организацию празднования Дня милиции, то А.МОГИЛЕВ должен немедленно сесть вместе с ним. Думаю, им будет о чем поговорить", - отметил Г.МОСКАЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 28 мая в Киеве ко Дню столицы на Аллее звезд возле Пассажа увековечили имена народной артистки Украины Т.ПОВАЛИЙ и народного артиста России И.КРУТОГО.