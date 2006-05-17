Каськив объявит о кадровых и организационных изменениях в партии. Пресс-конференция в УНИАН
18:12, 17 мая 2006Политика
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12-00 - В УНИАН состоится пресс-конференция Гражданской партии ПОРА, в ходе которой Владислав Каськив объявит о кадровых и организационных изменениях в партии, план ее реформирования и сообщит о ближайших действиях ПОРЫ в контексте развития политической ситуации. Кроме того, Владислав Каськив обозначит перспективы политического позиционирования партии после парламентских выборов.
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