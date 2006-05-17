Каськив объявит о кадровых и организационных изменениях в партии. Пресс-конференция в УНИАН

12-00 - В УНИАН состоится пресс-конференция Гражданской партии ПОРА, в ходе которой Владислав Каськив объявит о кадровых и организационных изменениях в партии, план ее реформирования и сообщит о ближайших действиях ПОРЫ в контексте развития политической ситуации. Кроме того, Владислав Каськив обозначит перспективы политического позиционирования партии после парламентских выборов.