Кинах сделал пакость - в Нашей Украине пытаются понять, кому

Министр экономики, лидер Партии промышленников и предпринимателей Украины Анатолий Кинах шантажирует Партию регионов, чтобы увеличить квоту для своей партии в избирательном списке. Об этом РБК-Украиназаявил член "Нашей Украины" Руслан Князевич. По его словам, на сегодняшний день наиболее достоверным является слияние ПППУ, возглавляемую А.Кинахом, с Партией регионов. "Я знаю, такая договоренность уже существует, и он торгуется сейчас через такие заявления за квоту, шантажируя их", - сказал Р.Князевич. Он также допустил, что подобные заявления А.Кинаха были сделаны умышленно, чтобы снизить рейтинги оппозиционных сил. "Изменников мы никогда не вернем в наши ряды, и господин Кинах может говорить что угодно - это его личное мнение, а никак не мнение тех людей, которые ему доверяли", - отметил Р.Князевич.

Вчера, 17 июня с.г., А.Кинах заявил, что ПППУ не исключает возможности блокировки с "Нашей Украиной" или Блоком Юлии Тимошенко. По его словам, суровый отказ в канун выборов блокироваться с определенными политическими силами свидетельствует о заангажированности такой силы.