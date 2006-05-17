Повторные выборы будут проходить хоть каждое воскресенье

Председатель Центральной избирательной комиссии Ярослав ДАВЫДОВИЧ заявляет, что повторные выборы состоятся в 52 местных совета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам.

«Повторные выборы в местные советы, а также председателей поселковых рад и мэров городов – процесс перманентный, поскольку постоянно по разным причинам люди выбывают из депутатского состава. Теперь повторные выборы будут проходить почти каждое воскресенье», - сказал Я.ДАВЫДОВИЧ.

Председатель ЦИК напомнил, что проведение повторных выборов будет финансироваться исключительно за счет местных советов, а контролировать проведение местных выборов теперь уполномочена ЦИК.