Повторные выборы будут проходить хоть каждое воскресенье
17:25, 17 мая 2006Политика
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Об этом сообщил председатель ЦИК
Председатель Центральной избирательной комиссии Ярослав ДАВЫДОВИЧ заявляет, что повторные выборы состоятся в 52 местных совета.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам.
«Повторные выборы в местные советы, а также председателей поселковых рад и мэров городов – процесс перманентный, поскольку постоянно по разным причинам люди выбывают из депутатского состава. Теперь повторные выборы будут проходить почти каждое воскресенье», - сказал Я.ДАВЫДОВИЧ.
Председатель ЦИК напомнил, что проведение повторных выборов будет финансироваться исключительно за счет местных советов, а контролировать проведение местных выборов теперь уполномочена ЦИК.
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