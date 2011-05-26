Генпрокуратуру просят отреагировать на «наглые действия вандалов»

Комитет Верховной Рады по вопросам культуры и духовности призывает Генеральную прокуратуру Украины прекратить нарушение законодательства представителями УПЦ МП, которые самовольно начали строительство на памятнике национального значения «Остатки фундамента Десятинной церкви».

Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении, комитет расценивает последние действия представителей УПЦ МП как нарушающие законодательство об охране культурного наследия и о свободе совести и религиозных организациях.

Комитет ВР обращается к Генеральной прокуратуре прекратить нарушение национального законодательства и должным образом отреагировать на “наглые действия вандалов, которые компрометируют Украинское государство в глазах мирового сообщества”.

Как отмечается в заявлении, комитет в рамках своей компетенции постоянно контролировал ход проведения работ по музеефикации остатков Десятинной церкви.

“Идея сохранения остатков этого первого каменного храма на Руси объединила вокруг себя ведущих ученых, политиков, общественных деятелей и просто неравнодушных украинцев. Идея объединила нацию, потому что нация поняла, что слишком дорогую цену заплатит за утрату этого живого камня, который своими корнями глубже всего проникает в ее душу.

Совместными усилиями на протяжении нескольких лет отрабатывался четкий механизм сохранения национального памятника – реставрация и создание музея Десятинной церкви. Чиновники из Министерства культуры Украины информировали о планах консервирования и приведения в состояние, пригодное для экскурсионного посещения, остатков аутентичного фундамента Десятинной церкви, создании стендовой экспозиции, посвященной истории древнего Киева”, говорится в заявлении.

Ввиду постоянных сигналов со стороны научной общественности и специалистов о возведении новой Десятинной церкви, народные депутаты – члены Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности провели 22 декабря 2010 года расширенное выездное заседание к этому уникальному памятнику истории и культуры. Приглашенные чиновники из Министерства культуры категорически отрицали информацию о направлении бюджетных назначений на сооружение новой церкви УПЦ МП, в который раз заверив общественность о последовательном соблюдении всех правительственных решений и распоряжения Президента Украины от 2004 года о музеефикации остатков церкви Богородицы (Десятинной).

Комитет ВР по вопросам культуры и духовности неоднократно отмечал, что памятник археологии после того, как археологические работы будут завершены и принято решение о возведении Десятинной церкви, будет окончательно утрачен, восстановленный же объект не будет считаться памятником культурного наследия. Народные депутаты единогласно приняли решение поддержать позицию археологов о том, что следует музеефицировать археологическую достопримечательность на основе найденных археологических и других культурных ценностей.

“События, которые происходят сегодня вокруг остатков фундамента Десятинной церкви, здравым смыслом трудно объяснить. Ведь фактически разрушается наработанная годами концепция музеефикации, которую, независимо от политической принадлежности, годами поддерживали все правительства Украины”, заявляют в Комитете ВР по вопросам культуры и духовности.