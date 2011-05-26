Янукович: Все, что делается в столице, должно быть согласовано с киевлянами

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил руководству Киевской городской государственной администрации разработать программу информирования киевлян о перспективных направлениях развития столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на презентации Стратегии развития Киева до 2025 года.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, стабильное развитие современного города возможно лишь при условии участия всех его жителей.

Как сказал В.ЯНУКОВИЧ, необходимо максимально привлекать киевлян к участию в принятии важных решений, которые касаются жизнедеятельности города. «Я имею в виду обеспечение эффективного общественного контроля над выполнением Стратегии развития Киева, основным инструментом которой является Генеральный план развития города. Признаком прозрачности его выполнения должно стать создание информационной системы по объектам инвестиций, ведение градостроительного и общего кадастров», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, каждый проект модернизации и развития Киева должен быть согласован с киевской территориальной общиной и опубликован.

«Я даю поручение руководству горгосадминистрации разработать программу широкого и полного информирования киевлян о перспективных направлениях развития столицы», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Также, по его словам, нужно усовершенствовать существующий порядок обсуждения градостроительных решений. «Все, что происходит в Киеве, должно быть понятным для киевлян. Все, что делается в Киеве, должно быть согласовано с киевлянами. Все, что будет сделано, должно приносить пользу киевлянам и всей Украине», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.