У Тягнибока в России появилась поклонница

Известный российский политический и общественный деятель Валерия Новодворская считает, что во время конфликта 9 мая во Львове ВО «Свобода» поступила правильно.

Об этом, как сообщает Обком, она сказала в интервью «Главкому».

По ее словам, провокацию с красными флагами и сталинскими портретами во Львове устроили на московские деньги. «Явиться с георгиевскими ленточками в Украину – это тоже провокация. Тот, кто ее надевает, точно желает быть российским подданным. Пусть делает, как сказал Яценюк – берет российский паспорт и отдает украинский», - сказала политик.

«Я либерал-антисоветчик. Либерализм – это не вседозволенность, и не смычка с советским прошлым. Я против переноса фобий и трагического прошлого России на соседнюю страну. Мне до сих пор не очень нравился Олег Тягнибок, но на этот раз они повели себя очень правильно. Я сама бы присоединилась к «Свободе». Они были правы – когда являются провокаторы, купленные на московские деньги из Одессы и еще неизвестно откуда, и тащат сталинские портреты – это оскорбление национального достоинства Украины. То, что выбрали для этого именно 9 мая, доказывает, что заказывали эту провокацию из Москвы. Львов и партия «Свобода» эту экспедицию не оплачивали, но когда это случилась, они стали защищать свое историческое прошлое», - сказала Новодворская.

Она добавила, что программу «Свобода» не видела, «но это не УНА-УНСО, где были отпетые кретины и империалисты». «Там была профашистская организация, про Олега Тягнибока так сказать не могу», - сказала Новодворская.

«Если у него будет серьезная экономическая программа реформ грузинского образца, вступление в НАТО и ЕС, отход от Москвы и запрет советской символики, то флаг им в руки, как сине-желтый, так и красно-черный. Украина должна знать свое прошлое, а не советское», - отметила она.