Наша Украина бьет тревогу относительно Десятинной церкви

Партия «Наша Украина» направила депутатское обращение в прокуратуру города Киева с требованием провести проверку законности строительных работ возле фундамента Десятинной церкви на территории Государственного историко-архитектурного заповедника «Древний Киев».

Обращение направил руководитель партийной группы «Нашей Украины» в парламенте, народный депутат Украины Зиновий ШКУТЯК, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Наша Украина» требует безотлагательно остановить ведение каких-либо строительных работ на месте Десятинной церкви, а также предоставить информацию об основаниях строительных работ, заказчиков и подрядчиков.

По сообщению СМИ, 25 мая около 23.00 возле фундамента Десятинной церкви началась выгрузка строительных вагончиков. При этом представители застройщика отказались предъявить какие-либо разрешительные документы на проведение работ охране заповедника и работникам милиции, которые были вызваны на место события.

Украинское и международное законодательство предусматривает прямой запрет на осуществление какого-либо строительства на территории аутентичных исторических памятников. Так называемое воссоздание Десятинной церкви является прямым нарушением норм мирового законодательства по охране памятников: Международной хартии по консервированию и реставрации памятников и выдающихся мест (Венеция, 1964 г.), Хартии по охране и использованию археологического наследия (Лозанна, 1990 г.), Европейской конвенции по охране археологического наследия (Валетта, 1992 г.), Конвенции ЮНЕСКО о защите мирового культурного и природного наследия, которые подписаны и ратифицированы Украиной, отмечают в «Нашей Украине».