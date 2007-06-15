Фракция БЮТ сорвала сессию Ровенского облсовета из-за конфликта с нашеукраинцами

Двенадцатая сессия Ровенского облсовета так и не начала сегодня работу из-за отсутствия кворума, поскольку не явилась самая большая фракция - БЮТ, которая насчитывает 28 депутатов.

Как сообщил журналистам председатель фракции БЮТ в облсовете (он же председатель областной организации партии «Батьківщина») Юрий ПРОКОПЧУК, такое решение фракция приняла по политическим мотивам, поскольку с руководством облсовета и представителями «Нашей Украины» не достигнут компромисс о равномерном распределении среди регионов государственной субвенции на сумму 21 миллион гривен, поступившей в область для решения социально-экономических проблем.

Ю.ПРОКОПЧУК отметил, в частности, что это не пассивность фракции, а, напротив, «свидетельство ее активности в отстаивании справедливости и защите интересов всех жителей области». Недовольство бютовцев, по его словам, вызвало, в частности, стремление облгосадминистрации направить значительную часть средств (свыше 30%) в Рокитнивский район.

Председатель облсовета Александр ДАНИЛЬЧУК (избранный по списку БЮТ), после часовой паузы и безрезультатного совещания представителей фракций, был вынужден перенести сессию на неопределенный период.