Костенко требует отменить закон о красном флаге

Лидер Украинской народной партии, народный депутат Украины Юрий КОСТЕНКО зарегистрировал обращение в Конституционный Суд относительно закона о порядке официального использования копий Знамени Победы (№3298-VI).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинской народной партии.

В своем обращении депутат утверждает, что «закон не только противоречит многим статьям Конституции Украины, но и провоцирует сепаратистские настроения граждан, направленный на расчленение Украины».

Депутат предупреждает: «Если КС не отменит закон, то Украину ожидает дальнейшая" раскрутка "событий 9 мая, но уже с непредсказуемыми последствиями. Будут приложены усилия, чтобы вместо мирного решения проблем, Украины не была втянута в жесткое гражданское противостояние».

Поэтому, по убеждению депутата, «Конституционный суд должен оперативно среагировать на закон, который унижает достоинство украинского Государственного Флага и украинцев, а также отбеливает красный цвет советского террора, под которым было уничтожено более 10 млн. украинцев».

Как сообщал УНИАН, закон «О внесении изменений в Закон Украины" Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов "(о порядке официального использования копий Знамени Победы) Верховная Рада приняла 21 апреля.

4 мая Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что подпишет закон об использовании красного знамени во время праздничных мероприятий ко Дню Победы, только документ поступит ему на подпись.

6 мая глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН заявил, что АП передала закон об использовании красного знамени на экспертизу в Кабинет министров и Министерство юстиции. "После того, как будут получены соответствующие экспертные заключения, закон будет подан на подпись Президенту Украины", - сказал С.ЛЕВОЧКИН.

Президент подписал закон 20 мая.