Хорошковский говорит, что его бдительность усыпить не удастся

Председатель Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ не видит на сегодняшний день серьезной угрозы проявлений терроризма в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель СБУ заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

«Сегодня мы не видим серьезной угрозы терроризма. Но это не значит, что данная ситуация может усыпить нашу бдительность», - заявил В.ХОРОШКОВСКИЙ.

По его словам, вопрос возможных угроз терроризма в Украине опосредствовано обсуждался сегодня в Днепропетровске на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ.

«Во время заседания было отмечено, что на данном этапе Украина не является зоной повышенного риска террористической угрозы. В то же время мы не снижаем наши возможности и усиливаем работу в этом направлении, в частности, совершенствуем деятельность Антитеррористического центра и взаимодействие в пределах Содружества», - подчеркнул В.ХОРОШКОВСКИЙ.

*** Совет органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ созданный в марте 1997 года, является координационной структурой сотрудничества национальных спецслужб в рамках СНГ, объединяя усилия партнеров в решении общих проблем противодействия транснациональной преступности.

В юбилейном заседании приняли участие руководители спецслужб 11 стран, в том числе директор ФСБ Российской Федерации Александр БОРТНИКОВ, председатель КГБ Республики Беларусь Вадим ЗАЙЦЕВ. В качестве наблюдателей в заседании приняли участие представители спецслужб Германии, Италии, Франции.