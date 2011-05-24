Кузьмин объяснил, зачем Пшонка послов собирал

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА сегодня проинформировал послов ряда стран Европейского Союза, Великобритании и США о ситуации вокруг дела экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель генпрокурора Ренат КУЗЬМИН.

«Генеральный прокурор провел встречу с послами ведущих стран мира. То, какое значение придается этому делу, насколько оно политизировано, то, какое значение этому делу придают европейские институты, этим и была обусловлена встреча», - сказал Р.КУЗЬМИН.

Как сообщает отдел связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры, В.ПШОНКА встретился с послами США Джоном Френсисом ТЕФФТОМ, Федеративной Республики Германии Гансом-Юргеном ГАЙМЗЕТОМ, заместителем посла Великобритании Джудит Маргарет ГАРДИНЕР, заместителем посла Франции Микаэлем РУ, послом Италии Пьетро ДЖОВАННИ и его заместителем Джузеппе ФИНОККЬЯРО, временным поверенным по делам Республики Польша Яцеком АНТОСОМ, послом Румынии Корнелом ИОНЕСКУ, заместителем посла Венгрии Миклошем МОРОЦЕМ, заместителем посла Швеции Мортеном ЭНБЕРГОМ.

На встрече присутствовал председатель представительства Еврокомиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА и его ассистент Микаэл ЛИНКБО.

«Генеральный прокурор Украины выразил благодарность представителям европейских стран за поддержку и помощь в проведении реформ криминальной юстиции в нашем государстве, а также проинформировал о ходе досудебного следствия по делу по обвинению экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО. Встреча прошла в конструктивной и доброжелательной обстановке», - говорится в сообщении ГПУ.