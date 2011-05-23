В Луцке открыта мемориальная доска репрессированным

В Луцке по инициативе общественной организации «Дети репрессий» открыта мемориальная доска репрессированным волынянам.

Об этом УНИАН сообщили в отделе информационной работы городского совета.

Доска установлена на стене здания по улице Яровица, 4, где располагалась когда-то железнодорожная станция «Луцк», с которой невинно репрессированных волынян в 1939-1952 годах отправляли в тюрьмы, лагеря и на спецпоселение ГУЛАГа, а в 1941-1945 годах – в концентрационные лагеря и на каторжные работы в гитлеровскую Германию.

Участие в церемонии открытия доски приняли секретарь городского совета Григорий ПУСТОВИТ, представители общественности, а также духовенство Украинской православной церкви Киевского патриархата, которое освятило место установления доски.

Обращаясь к присутствующим, Г.ПУСТОВИТ сказал: «Многие волыняне и лучане в частности пострадали от репрессий в разные периоды истории. Нам нужно не забывать об этом и чтить память о них. Нужно учить грядущие поколения, что были такие события, были такие ошибки, чтобы они никогда больше не повторились».