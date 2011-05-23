Луценко прекратит голодовку завтра

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО написал официальное заявление о прекращении голодовки.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

В пресс-службе напомнили, что из здания Печерского районного суда Киева Ю.ЛУЦЕНКО доставили в следственный изолятор, а не в Больницу скорой медицинской помощи, где он находился ранее.

"В СИЗО Юрий ЛУЦЕНКО подал официальное заявление об отказе от голодовки с 24 мая 2011 года», - подчеркнули в ведомстве.

«Процесс выхода из голодовки будет проводиться под контролем медицинских работников следственного изолятора", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО 22 апреля начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

С 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО находился в больнице скорой помощи Киева, куда он был доставлен из СИЗО на медобследование из-за ухудшения состояния здоровья в связи с голодовкой.

Сегодня в Государственной пенитенциарной службе Украины проинформировали, что после заседания Печерского районного суда Киева Ю.ЛУЦЕНКО опять доставили в Киевский следственный изолятор.

«Он прошел медицинское обследование и с соответствующими рекомендациями он в дальнейшем будет находиться в следственном изоляторе», - сказали в пресс-службе ведомства.

Справка УНИАН. Сегодня, 23 мая, Печерский суд назначил к рассмотрению по сути дело по обвинению Ю.ЛУЦЕНКО на 27 мая и оставил экс-министру меру пресечения в виде содержания под стражей.