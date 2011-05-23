Депутат: в Донецке закупают туалеты по цене мерседесов

Народный депутат Остап СЕМЕРАК (фракция «БЮТ-Батьківщина») считает недопустимой ситуацию, когда в Донецке на передвижной туалет в рамках подготовки к Евро-2012 тратят 400 тыс. грн. бюджетных средств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Батьківщини”, об этом он заявил, комментируя информацию «Вестника государственных закупок».

“Партия регионов демонстрирует удивительный «прогресс» в «освоении» государственных денег под вывеской Евро-2012: вслед за харьковскими скамьями, каждая из которых стоит как автомобиль «Ланос», в Донецке уже закупают туалеты по цене «Мерседесов», - подчеркнул О.СЕМЕРАК, который является членом парламентского Комитета по вопросам бюджета, министром оппозиционного правительства по делам молодежи, туризма, спорта и Евро-2012.

Он отметил, что, очевидно, “представители Партии регионов устроили этакое внутрипартийное креативное соревнование: кто больше «замутит» средств на государственных закупках под маркой подготовки к чемпионату Европы”. “Если скамьи для харьковского метро покупали по 63 тыс. грн. за штуку, то за каждый передвижной туалет для Донецка выложат уже 400 тысяч”, - добавил депутат.

О.СЕМЕРАК отметил, что «избиратели Партии регионов, по-видимому, в «восторге» от того, как средства, которые могли бы пойти на увеличение пенсий или зарплат работникам бюджетной сферы, переводятся на золотые унитазы».