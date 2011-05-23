Луценко после заседания суда в больницу не привезли

После сегодняшнего заседания Печерского райсуда Киева, который предварительно рассматривал уголовное дело в отношении экс-министра МВД Юрия ЛУЦЕНКО, последнего в больницу скорой клинической помощи не этапировали.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

«Как стало нам известно, после заседания суда ЛУЦЕНКО в больницу не возвратили. Следовательно, его повезли в СИЗО», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, в больнице скорой помощи Киева Ю.ЛУЦЕНКО находился с 10 мая, куда он был доставлен из СИЗО.

Сегодня в Государственной пенитенциарной службе Украины сообщили, что после завершения медицинского обследования Ю.ЛУЦЕНКО переведут из больницы в Киевский СИЗО.

Печерский районный суд Киева сегодня своим решением оставил Ю.ЛУЦЕНКО меру пресечения в виде содержания под стражей.