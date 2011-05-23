Луценко заявил, что дальше голодать - нет смысла
Судьи ушли в совещательную комнату
Бывший министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что прекращает голодовку.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам во время перерыва в заседании Печерского райсуда Киева, который сегодня начал предварительное рассмотрение дела против бывшего министра.
«Я прекращаю голодовку, поскольку в дальнейшем считаю ее нецелесообразной», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
По словам экс-министра, он объявлял голодовку, чтобы доказать, что в Украине нет правосудия и прокуратуры.
«А теперь мне здоровье понадобится, чтобы сломать эту систему», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. 27 декабря Печерский районный суд Киева избрал для экс-министра меру пресечения в виде взятия под стражу.
По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируют завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия, и злоупотребление властью, осуществленное работником правоохранительного органа.
22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, невзирая на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.
Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.