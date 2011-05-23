Тимошенко пришла на «судилище» над Луценко

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО пришла в Печерский районный суд столицы, чтобы поддержать бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, дело которого сегодня рассматривается.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Я думаю, что все вы видели, как выглядит Ю.ЛУЦЕНКО. Я думаю, что все вы видели, что он, по сути, потерял свое здоровье, и что он человек, который голодал почти 30 дней, борется за свободу, за Украину так, как он может».

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что «такие люди, как Ю.ЛУЦЕНКО, и являются Героями Украины, это люди, которые войдут в историю, это люди, которые не ломаются, когда их ломают, и не унижаются, когда их пытаются унизить».

По убеждению Ю.ТИМОШЕНКО, если таких людей, как Ю.ЛУЦЕНКО, в Украине будет достаточно, то эта власть, которую не уважают не только в Украине, но и в мире, «не имеет шансов быть властью в Украине».

«Я пришла, чтобы поддержать Ю.ЛУЦЕНКО, чтобы еще раз сказать, что и он, и многие такие патриоты, как он (и я, и наша команда), мы готовы бороться за свободу Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии «Батькивщина» отметила, что сегодня 96% украинцев не верят в справедливое правосудие в Украине, и этот судебный процесс над Ю.ЛУЦЕНКО «является не судом, а судилищем».